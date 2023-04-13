Artçılar devam ediyor! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı 2 ay önce yaşanan asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, AFAD, saat 16.26'da merkez üssü Sincik olan 4.3 büyüklüğündeki depremi duyurdu.

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Türkiye, deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.

4.3 büyüklüğünde deprem

Depremin yıkıcı etkileri ortadan silinirken, AFAD yeni bir depremi daha duyurdu.

Adıyaman'da saat 16.26'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Sincik ilçesini işaret etti.