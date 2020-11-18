Artı Bir araştırma şirketinin erken seçime gidilsin mi anketi

Yapılan ankette Türkiye'nin yüzde 55.7’si erken seçime hayır derken, yüzde 38.4’ü ise gidilsin yönünde görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde erken seçim talebi var.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Artı Bir araştırma şirketi, 2-12 Kasım tarihlerinde bu soruyu seçmene sordu.

Bin 500 katılımcı ile TUİK yaş kotasına göre yapılan ‘Türkiye Gündemi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

YARIDAN FAZLASI ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerin erken seçim talebine ankete katılanlar hayır dedi.

Muhalefet partilerinin sandık çağrılarının ardandan katılımcıların yüzde 55.7’si erken seçime gidilmemesi gerektiğini, yüzde 38.4’ü ise gidilsin görüşünü paylaştı.