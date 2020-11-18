Dolar
7.7099
0.135%
Euro
9.1573
0.2133%
Altın
1879.12
-0.1079%
Borsa
1259.72
0%
G. Altın
466.377
0.1331%
Bitcoin
136976.07
1.6088%
EXEN Coin
12.32
0.00%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C

    Artı Bir araştırma şirketinin erken seçime gidilsin mi anketi

    Yapılan ankette Türkiye'nin yüzde 55.7’si erken seçime hayır derken, yüzde 38.4’ü ise gidilsin yönünde görüş bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 07:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Artı Bir araştırma şirketinin erken seçime gidilsin mi anketi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde erken seçim talebi var.

    Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Artı Bir araştırma şirketi, 2-12 Kasım tarihlerinde bu soruyu seçmene sordu.

    Bin 500 katılımcı ile TUİK yaş kotasına göre yapılan ‘Türkiye Gündemi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

    YARIDAN FAZLASI ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

    Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerin erken seçim talebine ankete katılanlar hayır dedi.

    Muhalefet partilerinin sandık çağrılarının ardandan katılımcıların yüzde 55.7’si erken seçime gidilmemesi gerektiğini, yüzde 38.4’ü ise gidilsin görüşünü paylaştı.

    Artı Bir araştırma şirketinin erken seçime gidilsin mi anketi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir