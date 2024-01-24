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Artık lüks oldu! 19 litrelik damacana fiyatına bir zam daha geldi...

Artık lüks oldu! 19 litrelik damacana fiyatına bir zam daha geldi... İstanbul'da damacana su fiyatları kısa sürede yaklaşık yüzde 113 zamlandı. Yapılan son fiyat artışıyla birlikte 19 litre damacana su fiyatı 100'yi buldu.