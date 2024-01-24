Artık lüks oldu! 19 litrelik damacana fiyatına bir zam daha geldi...

Son dönemde İstanbulluların gündeminde zamlar var.
Ulaşım, su faturaları derken gelen zamlar, temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor.
Bir zam da damacana suya geldi.
100 TL'ye yaklaştı
Birkaç ay öncesine kadar 46.90 TL’den satılan 19 litrelik damacana, kısa sürede maliyet artışlarının etkisiyle aralık ayında 76 TL’ye ulaştı.
Ocak ayında ise 89.90 TL’den satılan damacanalar, son olarak 99.90 TL’ye yükseldi.
Yüzde 113 zam
Cumhuriyet’in aktarımına göre; damacana su fiyatları, yaklaşık yüzde 113 zam yapılmış oldu.
Bu kapsamda dört kişilik bir ailenin, damacana su için aylık 750 TL civarında bir ücret ödemesi gerekiyor.
İlçe ve marka, fiyatları değiştirebiliyor
Söz konusu fiyatlar, markalara ve ilçelere göre ise değişkenlik gösterebiliyor.
Fiyat aralıkları ise 80 ile 100 TL arasında…
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