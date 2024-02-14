Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, 85 yaşlarındaki şahsı ittiği görüntüler Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarıya çıkarmasının görüntüleri, 2 yıl sonra ortaya çıktı.

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İHA

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede, bugün sosyal medyaya düştü.

Demirhan Elçin’in, makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Eşinin yanında yaşlı adamın üzerine yürüdü

Görüntülerde, yaşlı adamla aralarında gecen diyalog sonrası bir anda sinirlenen Başkan Elçin, yaşlı adamı iterek dışarıya çıkarttı.

Elçin, makamdan gelen sesleri duyan belediye çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmedi.

Engel olmak isteyen çalışanlara da tepki gösterdi

Elçin, öfkeyle yaşlı adamın peşinden gitti ve kendisini engel olmaya çalışan belediye görevlisine de tepki gösterdi.

Öte yandan Artvin'in CHP'li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.

Aday gösterilmeyince CHP'den İyi Parti'ye geçti

Elçin daha sonra İyi Parti'ye geçti.

İyi Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e, rozetini Akşener taktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)