Artvin-Erzurum kara yolundaki heyelanın şiddeti gündüz ortaya çıktı Heyelan nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapanan kara yolundaki son durum gün ağarınca gözler önüne serildi.

AA & Ensonhaber

Dün akşam saatlerinde Artvin-Erzurum kara yolunda facianın eşiğinden dönüldü.

Kara yolunun 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Yol ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola savrulunca sürücüler ilerleyemedi. Bu sırada parçaların düştüğü anda herhangi bir aracın olmaması yüreklere su serpti.

İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan şiddeti gözler önüne serildi

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolunda çalışmalar, zemin etüdünün ardından başlayacak.

Heyelanın şiddeti gün ağarınca bir kez daha ortaya çıktı.