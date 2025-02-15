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İHA

Artvin'de bulunan Sarp Gümrük kapısında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri bir araçtan şüphelendi. Araçtan kaçak getirilmeye çalışılan çok sayıda su kaplumbağası çıktı.

X-RAY TARAMASI YAPILDI

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu.

X-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan x-ray taramasında ekiplerce şüpheli yoğunluk tespit edildi.

ARAÇTAN 910 ADET SU KAPLUMBAĞASI ÇIKTI

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda 910 adet su kaplumbağası yurda, yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

KAÇAK KAPLUMBAĞALAR 655 MİLYON DEĞERİNDE

Yakalanan su kaplumbağalarının değerinin 655 milyon Türk Lirası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.