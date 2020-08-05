Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün hemen yanına beton otel hançer gibi saplandı.

ENSONHABER.COM/ Turan Turan / turan.turan@ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler var. Bunlardan biri de Artvin'in Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl.

KARAGÖL'DE BETON REZİLLİĞİ

Bölgeyi bilenlerin her yaz gittiği ve hayran kaldığı Karagöl, son dönemlerde adeta bir saldırıyla karşı karşıya.

Karagöl'ün hemen yanında beton bir otel binası yükselmeye başladı.

Mavi ile yeşilin buluştuğu bölgenin güzelliğini yok edecek ilk proje olan otel binası, yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oldu.

Artvin Karagöl'de beton otel rezilliği ViDEO