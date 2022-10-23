Artvin sonbahar renkleriyle doğaseverlerin rotasında

Borçka'da sonbaharın renklerinin oluşturduğu manzara sakinlik arayanların rotası olmaya devam ediyor.

Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olan Karadeniz yaylaları sonbahar etkisine girdi.

Artvin'in Borçka ilçesi sonbahar renklerine bürünürken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu.

Borçka ilçesinin yüksek rakımlı kesimleri sis bulutuyla adeta görsel şölen sunarak, sakin bir ortam arayanların rotası arasında.

Doğa tutkunlarının tercihleri arasında

AA'nın haberine göre, Artvin, zengin bitki örtüsü, bozulmamış doğal gölleri, şelaleleri, milli parklarıyla doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Ziyaretçilerin bölgeyi tercih etmesindeki en büyük etken de, şehrin stres ve gürültüden uzak, doğayla iç içe olması...

Özellikle sonbaharda fotoğraf sanatçılarının rotasında bulunan kent, sonbaharda bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonları ile farklı bir güzelliğe büründü.