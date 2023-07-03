Artvin Valiliği açıkladı! Sarp Sınır Kapısı'ndan 270 bin kişi geçti Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde geçiş yapan araçlar uzun kuyruklar oluştururken Artvin Valiliği, geçiş yapan yolcu sayısının 270 bin olduğunu açıkladı.

AA

Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler arttı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte anavatana yolculuğu da yoğunluk oluşturdu.

Gurbetçiler, bulundukları ülkelerde okulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor.

Bir diğer yandan gurbetçiler kadar Türkiye'nin doğal güzelliklerini ziyaret etmek isteyen yabancı vatandaşlar da bayram tatilinde ülke giriş yaptı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda da yoğunluk oluştu.

270 bin, araç geçiş yaptı

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklanan 9 günlük tatil süresince Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 30 bin yolcu ve 1800 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Tatil süresince sınır kapısını kullanarak geçiş yapan yolcu sayısının 270 bin, araç sayısının ise 16 bin olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Valiliğin aldığı ek tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğünün ek görevlendirmeleriyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yaptığı ifade edildi.

Uzun kuyruklar oluştu

Açıklamada, vatandaşların, satın aldıkları elektronik eşyaların vergi iade işlemleri için Gürcistan tarafında 3-4 saati bulan beklemelerin yaşandığı, gümrük kapısının tam kapasiteyle hizmet vermesine rağmen zaman zaman özel araç kuyruklarının oluştuğu belirtildi.