Artvin Valiliği duyurdu: Cerattepe'de madencilik faaliyetleri durduruldu Artvin Valiliği, Cerattepe bölgesinde Cengiz Holding tarafından madencilik faaliyetlerinin Rize İdare Mahkemesi tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptal edilmesi ile durdurulduğunu açıkladı.

İHA

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Arvin Cerattepe'deki altın madeni işletmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Artvin Valiliği, Cerattepe bölgesinde Cengiz Holding tarafından madencilik faaliyetlerinin, Rize İdare Mahkemesi tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptal edilmesi ile durdurulduğunu duyurdu.

"FAALİYET DURDURULDU"

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Artvin ili Taşlıca köyü Cerattepe mevkiinde Eti Bakır Cerattepe İşletmesi tarafından işletilmekte olan 'Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı' projesine ait ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2024 tarih ve E.2024/443, .2024/570 sayılı karar ile iptal kararı verilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal eden karar gereği faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği'nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına da 21.08.2024 tarih ve 10272019 sayılı yazı ile faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)