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    Artvin'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

    Artvin'in Ardanuç ilçesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 20:38
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    Artvin'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

    Artvin'de Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyünde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Köye giden jandarma ekipleri, çoğu Afganistan uyruklu olmak üzere 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

    ORGANİZATÖR ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

    Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Olayda organizatör olduğu belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

    Artvin de 49 düzensiz göçmen yakalandı #1

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