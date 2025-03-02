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İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ethem Topaloğlu'nun evinin yolu kar nedeniyle kapandı.

İlaçları biten adamın eşinin yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti.

KARLI YOL AÇILDI

Bölgedeki kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulması nedeniyle yol açma çalışmaları hızla başlatıldı.

Ekipler, iş makineleriyle karla kapanan yolu açarken yolun son 500 metresine kadar kar hedik ile yürüyerek, kalp hastası Ethem Topaloğlu ve eşinin evlerine ulaştı.

"SAĞ SALİM KURTARILDI"

Daha sonra iş makinesi yardımıyla yol açılarak kalp hastası adam ve eşi sağlıklı bir şekilde ilçeye getirildi.

Sundura Mahallesi Muhtarı Mesut Çakır, kurtarma çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: