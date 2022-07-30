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    Artvin'de Arhavi Festivali renkli geçti

    Artvin'in Arhavi ilçesinde kendisine özgü festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.
    • 30.07.2022 - 17:54
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    Artvin'de Arhavi Festivali renkli geçti

    Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin 4. günü renkli görüntülere sahne oldu.

    Hamsili ekmek, Laz böreği, dibekle mısır ayıklama ve tahta araç yarışları nefes kesti.

    Laz böreği yapışması düzenlendi

    Kentin coğrafi işaretli Laz böreği ve hamsili ekmek yapma yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

    İHA'nın haberine göre, kadınlar daha önceden hazırladıkları Laz böreği ve hamsili ekmeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu.

    Artvin

    Hızarla odun ve tahta kesme yarışmaları düzenlendi

    Gün boyu devam eden yarışlarda aykırı hızarla odun kesme, dik hızlarla tahta biçme yarışmaları gerçekleştirildi. İlçenin kültürünü gelecek nesillere aktarılması amaçlı düzenlenen dibekle mısır ayıklama yarışması ise ilginç görüntüleri ortaya koydu.

    Artvin

    En ilginç gösterisi tahta araba yarışları

    Programın en ilginci gösterisi ise, tahta araba yarışları oldu. Özenle hazırlanan tahta arabalarla şehrin caddelerinde yarışan yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Bazı sürücüler ise araçlarını kontrolünü kaybedince komik görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

    Artvin

    "Etkinlikler çocuklara miras bırakmak için"

    Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimize çocuklarımızı geçmişimizi anlatmak zorundayız. Onun için bu etkinlikler, onlar açısından da bizim açımızdan da çok önemli.” dedi.

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin

    Artvin


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