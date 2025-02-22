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İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı sonrası yapılan ve dağın yamacına kurulan Tekkale köyü, dağdan kopan taşlar nedeniyle uzun süredir büyük bir tehlike altında.

Özellikle 2024 yılında yamaçtan kopan dev kayalar, iki eve isabet ederek maddi hasara yol açmıştı.

TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ

O günden sonra köy sakinleri, her gün kayaların düşme riskiyle yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Bu tehlikeyi önlemek amacıyla Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, yamaçtaki riskli kayalar önce patlatma yöntemiyle düşürüldü, daha sonra tel örgü çekildi.

EVLERE İSABET ETMESİ ENGELLENİYOR

Profesyonel dağcılar eşliğinde yamaç boyunca gerilen tel örgü, büyük kaya parçalarının yerleşim alanına ulaşmasını ve evlere isabet etmesini engellemeyi hedefliyor.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı şu ifadeleri kullandı: