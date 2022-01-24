Artvin'de buzlanma nedeniyle 2 tır uçuruma yuvarlandı

Sahara Geçidi'nde kar yağışının etkisiyle 2 tır kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. 100 metre karda sürüklenen tırlar, kara saplanarak durabildi.

Artvin’in Şavşat ilçesini Ardahan’a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir tır kazası, ilginç görüntülere neden oldu.

KARA SAPLANARAK DURDULAR

Yoldan çıkan iki tır, yaklaşık 100 metre karda sürüklendikten sonra kara saplanarak durabildi.

KORKUNÇ KAZADA CAN KAYBI YAŞANMADI

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tırlar 3 gün sonra iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.















