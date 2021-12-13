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    Artvin'de evdeki kedi yanlışlıkla çamaşır makinesine atıldı

    Sahibinin fark etmemesi üzerine yorganla birlikte çamaşır makinesine atılan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:04
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    Artvin'de evdeki kedi yanlışlıkla çamaşır makinesine atıldı

    Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Necmiye Akbaba yorganlarını yıkamak için hafta sonu çamaşır makinesine attı.

    Yorganın içine oynamak için giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından kediyi fark etti.

    Bu sırada çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba, Borçka İtfaiye ekiplerine haber verdi.

    ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

    Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri önce çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti, daha sonrada kapağı açarak yavru kediyi kurtardı.

    Artvin de evdeki kedi yanlışlıkla çamaşır makinesine atıldı #1

    VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

    Islanmış ve korkmuş halde çamaşır makinesinden çıkartılan yavru kedi, veteriner hekimin tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

    "KAPAK AÇILMASAYDI MAKİNENİN CAMINI KIRMALARINI İSTEYECEKTİM"

    Evinde 5 kedi beslediğini ifade eden Necmiye Akbaba, "Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

    Artvin de evdeki kedi yanlışlıkla çamaşır makinesine atıldı #2

    Artvin de evdeki kedi yanlışlıkla çamaşır makinesine atıldı #3

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