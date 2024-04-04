Artvin'de meydana gelen heyelanda büyük bir felaketten dönüldü.
Artvin-Erzurum kara yolunun 1'inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yoğun yağış altına olan bölgede toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kayalar yola düştü.
Olayda kimseye zarar gelmedi
Toprağın da yola sürüklendiği heyelanda, kara yolundan şans eseri araç geçmemesi olası faciayı önledi.
Güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.
Ekipler müdahale edemedi
Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
O anlar kamerada
Bu sırada heyelan anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çalışmalar sürüyor
Yol, tek şeritten kontrollü trafiğe açılırken, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, temizleme çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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