Artvin'de heyelan! Vatandaşlar panik yaşadı Gece saatlerinde yaşanan heyelan sonrasında yamaçtan kopan parçalar tünel girişini kapatırken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolu Esenkıyı Tüneli mevkide gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Tünel üzerinde bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişini kapattı.

İkinci bir heyelan daha yaşandı

Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı bölgede ikinci heyelan ise tır parkında meydana geldi. Bölge halkı panik dolu anlar yaşadı.

Yamaçtan kopan kayalar tır parkında bulunan konteyner ve bazı araların zarar görmesine neden oldu.