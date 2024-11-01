AA
Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu Arhavi bölgesinde heyelan meydana geldi.
Yağışlar sonrası kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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