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    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

    Kazma işlemi esnasında istinat duvarının çökmesi üzerine, bölgede bulunan 14 katlı binada yaşayan 52 hane tedbir amacıyla tahliye edildi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 15:43
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    Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Yeniyol Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, istinat duvarı çöktü.

    Bölgede çalışma yapan kepçenin bir kısmı yıkılan duvar ve kayan topraklar nedeniyle toprak altında kalırken, operatör ise iş makinesini terk ederek son anda kurtuldu.

    52 HANE TAHLİYE EDİLDİ

    Çökmenin meydana geldiği alanın üst tarafın bulunan 14 katlı binada yaşayan 52 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olayın yaşandığı Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Çoruh Caddesi karayolu trafiğe kapatıldı.

    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kazı sırasında çöken istinat duvarının hemen üst bölümünde bulunan 14 katlı binada yaptığı inceleme sonrası, bir hafta süreliğine tedbir amaçlı binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verdi.

    İnşaat yetkilileri, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayı görüntülemek isten basın mensuplarına tepki gösterdi. Tahliye edilen apartmanın durumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelecek olan akademisyenlerin raporuna göre belirlenecek.

    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü #1

    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü #2

    Artvin’de inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü #3

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