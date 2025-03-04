Artvin’de kaçak avcılar suçüstü yakalandı

İHA
Artvin’in Borçka ilçesinde kaçak avcılar, 2024-2025 av sezonunun son günü koruma altındaki karacayı avlayarak yemeye hazırladı.
Bu sırada avcılar, Doğa Kuruma personeli ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, kaçak avcılar suçüstü yakalandı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Yapılan incelemelerde, karacanın kan izleri takip edilerek kar örtüsünün altına gizlenmiş olduğu belirlendi.
Karacayı vurup derisini soyan avcılara toplamda 41 bin 883 TL para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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