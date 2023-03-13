Artvin'de kadın şoför! 71 yaşındaki direksiyon başına geçme kararı aldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 71 yaşında 4 çocuk ve 4 torun sahibi Ulviye Hekimoğlu, torunlarıyla daha fazla zaman geçirmek istedi.
Yaşlı kadın torunlarını daha sık görmek isterken yeni bir plan yaptı.
Bunun üzerine yaşına aldırış etmeyen kadın ehliyet kursuna yazıldı.
Yaşlı kadının azmi vatandaşları şaşırtırken bir yandan da tebrik edildi.
Direksiyon dersi alıyor
Ulviye Teyze, torunlarını gezdirmek için ilerlemiş yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenmek için ders alıyor.
Çocukları destek oluyor
Çocuklarının desteğiyle ehliyet kursuna yazılan Hekimoğlu, kurs eğitmenleri eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.
"Güzel bir şekilde eğitimini aldı"
Sürücü Kursu Eğitmeni Serap Hastürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri verdi:
Ulviye Teyzemiz 71 yaşında, bize başvurduğunda 'Eğitimleri alabilir mi ? nasıl olur?' diye tereddütlerimiz vardı. Kurslar başlayınca da güzel bir şekilde eğitimini aldı.
İnşallah sınavları da kazanıp hayalini kurduğu ehliyetine kavuşacak.
"Sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim"
Yıllarca sürücü yanında oturduğunu ifade eden Ulviye Hekimoğlu ise şu şekilde konuştu:
İlk kez torunlarım için sürücü koltuğunda oturmak istedim. Onları gezdirmek için bu yaşıma rağmen ehliyet kursuna yazıldım.
Çocuklarımın ve kurs hocalarımın desteğiyle sınavlara hazır durumdayım. Ehliyet sınavına gireceğim inşallah sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim.