Artvin'de kadın şoför! 71 yaşındaki direksiyon başına geçme kararı aldı Yaşına aldırış etmeden 71 yaşındaki yaşlı kadın torunlarını gezdirmek için direksiyon başına geçerek ehliyet kursuna yazıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 71 yaşında 4 çocuk ve 4 torun sahibi Ulviye Hekimoğlu, torunlarıyla daha fazla zaman geçirmek istedi.

Yaşlı kadın torunlarını daha sık görmek isterken yeni bir plan yaptı.

Bunun üzerine yaşına aldırış etmeyen kadın ehliyet kursuna yazıldı.

Yaşlı kadının azmi vatandaşları şaşırtırken bir yandan da tebrik edildi.

Direksiyon dersi alıyor

Ulviye Teyze, torunlarını gezdirmek için ilerlemiş yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenmek için ders alıyor.

Çocukları destek oluyor

Çocuklarının desteğiyle ehliyet kursuna yazılan Hekimoğlu, kurs eğitmenleri eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

"Güzel bir şekilde eğitimini aldı"

Sürücü Kursu Eğitmeni Serap Hastürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri verdi:

Ulviye Teyzemiz 71 yaşında, bize başvurduğunda 'Eğitimleri alabilir mi ? nasıl olur?' diye tereddütlerimiz vardı. Kurslar başlayınca da güzel bir şekilde eğitimini aldı.



İnşallah sınavları da kazanıp hayalini kurduğu ehliyetine kavuşacak.

"Sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim"

Yıllarca sürücü yanında oturduğunu ifade eden Ulviye Hekimoğlu ise şu şekilde konuştu: