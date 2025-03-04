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İHA

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyde Ebubekir ve Hamza Uyumaz kardeşler, karla kaplı alanda giysilerini çıkarıp güreş yaparak keyifli bir antrenman gerçekleştirdi.

Güreş eğitimi alan Ebubekir'e, ağabeyi Hamza antrenmanlarında eşlik etti.

KENTTEN KÖYE GÖÇ ETTİLER

Melek ve Resul Uyumaz çifti, yıllar önce İstanbul'da evlendikten sonra, Resul Uyumaz'ın memleketi Karşıköy'e yerleşti.

Üç çocuk sahibi aile, geçimini çay, fındık ve hayvancılıkla sağlıyor.

"ÇOCUKLAR BURADA DAHA ZİNDE"

Köyde yaşamaktan son derece mutlu olan aile, çocuklarının doğal ortamda daha sağlıklı ve zinde olduklarını ifade ediyor.

Çocuklar, okullarında olduğu gibi spor, bilim ve sosyal yaşamda da oldukça başarılı.

DOĞAL BESLENİYORLAR

Aile, bu başarıyı köy yaşamına ve doğal beslenmeye bağlıyor.

Kardeşler, karalahana, mısır ekmeği yiyip kestane balı tüketiyor.

Köyde yaşamaktan oldukça mutlu olan aile, çocuklarının hiçbir konuda mahrum kalmadığını hatta köy hayatını avantaj olduğunu iddia ediyor.

"DOĞAL YAŞAM ÇOK ÖNEMLİ"

Hamza Uyumaz, gelecekte sağlık alanında yenilikler yapmak istediğini de belirtti.

Köy yaşamının hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük katkı sağladığını ifade ederek şöyle konuştu:

Sağlıklı beslenme ve doğal yaşam bizim için çok önemli. Ayrıca Teknofest'in 81 ilde kurduğu ‘Dene Yap Okulu'na seçildim. Burada eğitim aldım. Şu an üzerinde çalıştığım projenin ise ilaç hatırlatma bilekliği.

"BURADA MUTLUYUZ"

Baba Resul Uyumaz, uzun yıllar köyde yaşadıktan sonra, bölgedeki baraj nedeniyle İstanbul'a göç ettiklerini ancak geri dönerek köyde yaşamaya karar verdiklerini söyleyen Uymaz şu ifadeleri kullandı:

Köyde yaşamayı seviyorum, burada mutluyuz. Çocuklarım burada okuyorlar. Bizim okuduğumuz köy okulunda okuyorlar. Köyde yaşıyoruz diye hiçbir zaman mahrumiyet yaşatmadık. Çocuklarımız kar üzerinde antrenman yapıyorlar, vücutları gelişiyor, daha zinde oluyorlar.

"ÇOCUKLARIM DA OKUYOR, BEN DE"

Anne Melek Uyumaz ise İstanbul'da doğduğunu ancak eşinin yanında köy hayatına adapte olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

Hayat bizi zorlasa da el birliğiyle yaşamaya devam ettik. Çocuklarımın okul hayatları devam ederken ben de fakültemi tamamlamaya çalışıyorum. Bir çocuğum Teknofest'te, diğeri ise güreşle ilgili başarıya ulaşacak inşallah.

Genç yaşta gösterdikleri azim ve dayanışma ile dikkat çeken kardeşler, hem spor hem de bilimsel projeleriyle örnek teşkil ediyor.