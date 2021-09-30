Artvin'de 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni, ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Artvin'in Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

"BU NE HADSİZLİK"

Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen genç öğretmene, ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi.

Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Kaymakam Saygın henüz bir açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA KARŞIYIZ"

Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kemalpaşa Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi.

“Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın, girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; ‘Sen kimsin ücretli misin?’ gibi tehditkâr sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz.”





TWİTTER HESABINI KAPATTI

Öte yandan Kaymakam Mehmet Faruk Saygın'la ilgili bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Saygın'ın Twitter hesabını kapattığı ortaya çıktı.