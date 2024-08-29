Artvin'de Narkoçelik-36 operasyonu: 502 kilogram esrar ele geçirildi
Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı, Artvin'de başlatılan Narkoçelik-36 operasyonuyla uyuşturucu suçlarına darbe vurulduğunu belirtti.

502 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 502 kg Esrar ele geçirildi

2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDE OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “NARKOÇELİK-36” operasyonu yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.