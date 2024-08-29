Artvin'de Narkoçelik-36 operasyonu: 502 kilogram esrar ele geçirildi

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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı, Artvin'de başlatılan Narkoçelik-36 operasyonuyla uyuşturucu suçlarına darbe vurulduğunu belirtti.

502 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 502 kg Esrar ele geçirildi



2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek