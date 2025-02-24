Artvin'de Sarp kara yolu ulaşıma kapandı ekipler çalışma başlattı

İHA
Türkiye'nin Kafkaslara açılan önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na ulaşan uluslararası Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sap1 Tüneli girişine düşen dev kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yaşanan heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay anında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
YAYA OLARAK BÖLGEYİ GEÇTİLER
Yetkililer, bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek isteyen ve heyelan nedeniyle yolda kalan Gürcü vatandaşlar, yaya olarak heyelanlı bölgeyi geçmek zorunda kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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