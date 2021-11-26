Artvin'de sular altında kalacak olan köy için çalışmalar başladı

Artvin'de sular altında kalacak olan köy için çalışmalar başladı

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan İşhan köyü için, çalışmalar başladı. Köye toplam 52 konut yapılacak ve vatandaşlara teslim edilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın gövde beton çalışmaları tamamlandı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontrolünde sürüyor.

Baraj nedeniyle sular altında kalacak olan İşhan Köyü için ise çalışmalar başladı. 7 köy için yeni yerleşim yerleri yapılırken, İşhanlılara 52 adet konut teslim edilecek.

"52 KONUT İÇİN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR YÜZDE 40'A ULAŞTI"

Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde, modern bir ilçe olarak inşa edilecek. 33 kilometrelik alanda 5 köyü tamamen, 14 köyü kısmen etkileyecek olan çalışmada, yeni yerleşim yerlerinin inşası devam ediyor.

İşhan köyü için tespit edilen yeni yerleşim yerinde gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İşhan köyü yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için 52 adet konut inşa edilmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 40 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.