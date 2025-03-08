İHA

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağış, Gürcistan'da Batum-Tiflis arasında kapanmalara neden oldu.

Gürcistan Gümrük Bakanı, bu kapanmalar sebebiyle bir hafta boyunca araç alımını durdurdu.

Bunun sonucunda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

4 BİN TIR KUYRUKTA BEKLEDİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, tır parklarının dolmasıyla Karadeniz sahil yolunda yer alan yol kenarlarına sağlı sollu park ederek sıralarını beklemeye başladı.

Bir hafta boyunca 4 bini bulan tır kuyruğu, Gürcü tarafının yeniden tır alımına izin vermesiyle 3 bine düşse de kentte tır yoğunluğu sürüyor.

ORUÇLARINI KARAYOLUNDA AÇTILAR

Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı.

Sürücüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları iftar sofralarını meslektaşlarıyla birlikte paylaşarak oruçlarını açtı.

"KUYRUĞUN ÇÖZÜLMESİ 15 GÜNÜ BULACAK"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kapanmalar nedeniyle Gürcistan'da Batum-Tiflis arasındaki yollar kapandı. Bu kapanma ile birlikte Gürcistan Gümrük Bakanı, yaklaşık bir hafta boyunca araç alımını durdurdu.



Bir hafta süresince yaklaşık 4 bin tır, uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyet güçleri Samsun-Hopa arasındaki yollarda ve Giresun'un Arhavi Kıyıcık mevkiinde yol kesimleri yapmasına rağmen, özellikle Hopa ve sahil şeridinde ciddi yoğunluklar yaşandı.



Bir hafta sonunda alımlar yeniden başladı, ancak şu anda 3 binin üzerinde tır hâlâ kuyrukta bulunuyor. Bu kuyrukların çözülmesi için 10-15 gün daha zamana ihtiyaç var.

"TIR PARKI PROJESİ HAYATA GEÇMELİ"

Demircioğlu, Hopa'da yapılması planlanan tır parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu olumsuz şartlardan kurtulmak için 2025 yılı içerisinde proje tamamlanmalı." ifadelerini kullandı.

"ORUCUMU KUYRUKTA AÇTIM"

Tır şoförü Suat Özdemir ise şöyle konuştu: