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İHA

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı halde bulunan ve Türkiye'de nadir rastlanan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

Yapılan muayenede kuşun kanadında travmaya bağlı bir rahatsızlık tespit edilirken, tedavisine hemen başlandı.

TEDAVİYE ALINDI

Veteriner Hekim Can Berk Düzün, şubat ayı içinde çok sayıda kanatlı yaban hayvanının çeşitli yaralanmalar nedeniyle kliniğe getirildiğini belirtti.

Düzün, doğada insanlarla teması oldukça zor olan puhu kuşunu tedavi ettiklerini kaydetti.

SAĞLIĞINA KAVUŞUNCA DOĞAYA SALINACAK

Puhu kuşunun yaban hayatında en büyük baykuş türlerinden biri olduğunu belirten Düzün şöyle konuştu:

Bu tür, Artvin'de nadir görülse de Bingöl ve Erzurum bölgelerinde daha sık rastlanıyor. Yapılan muayene ve röntgen çekimleri sonucunda kanadının eklem kısmında travmaya bağlı bir yangı tespit ettik. Tedavisi yaklaşık 10-15 gün sürecek. Sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar ekipleri tarafından doğaya salınacak.

"KIRMIZI ETLE BESLENİYOR"

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında ve 1,5-2 metre kanat açıklığına sahip olan puhu kuşunun zorlu kış şartlarından etkilenerek güçsüz düştüğünü ifade eden Düzün şu ifadeleri kullandı:

Yaban hayatında karşılaşılması oldukça zor bir tür. İlk geldiğinde bitkin ve durgundu ancak şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Kırmızı etle besliyoruz ve iştahı oldukça açık. Günlük yaklaşık yarım kilo et tüketiyor.

KLİĞİNİĞE BİRÇOK YABAN HAYVANI ULAŞTI

Kış mevsiminde bölgede çok sayıda yabani hayvanın tedavi altına alındığını belirten Düzün şu sözleri kullandı: