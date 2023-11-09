Artvin'de yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakam konuştu: Olay tamamen çarpıtma Artvin'in Yusufeli ilçesinde yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden restorandan ayrılan Kaymakam Hacı Kerim Meral, olayın çarpıtılarak kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz gün Artvin'de yaşanan olay bir anda gündem oldu.

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral, iddialara göre bölgede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi.

Porsiyon döner siparişi veren Kaymakam Meral, misafirleriyle birlikte mekanda tatlı ve çay faslına geçti.

Kaymakam hesap ödemek istemedi: Beğenmedim...

Daha sonra kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak Kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağ olsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi, beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak Kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

"Olay tamamen çarpıtma, kumpas kurmuşlar"

Yaşananların ardından konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

Hakkında soruşturma başlatılan Kaymakam Hacı Kerim Meral, olayın çarpıtıldığını ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre Meral, "Olay tamamen çarpıtma, kumpas kurmuşlar.” dedi, sonra da “Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim." diye konuştu.

"Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı"

“Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim’de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine ‘etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş’ dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi. ‘Onlardan hesabı alma’ dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler.”

"Bir insanın onuruyla böyle oynanmaz"

Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini belirtti.

Kodat, "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum." dedi.

Kodat'ın açıklamalarının tamamı şöyle: