Artvin'de Yusufeli Barajı 126 metreye yükseldi: İlçe merkezinin eski ve yeni hali fotoğraflara yansıdı Kapakların kapanmasıyla gövdedeki su seviyesi 126 metreye ulaşan Yusufeli Barajı, ilçeyi tamamen sular altında bıraktı. İlçenin sulara gömülmüş fotoğrafı ise hüzünlendirdi.

İHA

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor.

22 Kasım'da hizmete açılan baraj, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

Barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan barajda, kapakların kapanmasıyla su seviyesi şimdilerde 126 metreye ulaştı.

İlçe tamamen suya gömüldü

Baraj, 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olma özelliğine sahip.

Son olarak bölgeden gelen karelerde, Irmakyanı ve Yeniköy köylerinin yanı sıra merkez ilçenin de sonunda tamamen sulara gömüldüğü görüldü.

Kazımkarabekir mahallesi, Ahalt mahallesi, Hasanağa mahallesi ve Merkez mahallesi olmak üzere toplam 4 mahalle ve ilçe merkezi baraj sularının altında kaldı.

Eski ve yeni hale fotoğraflara yansıdı

Öte yandan bugün itibariyle baraj havzasında depolanan su miktarı 398,67 milyon metreküpe, su seviyesi 630,18 kotuna, su yüksekliği de 126,68 metreye ulaştı.

İlçenin ortasından gecen Barhal çayının etrafına inşa edilmişi yerleşim yerinin yıllar önce çekilen fotoğrafı ve sulara gömülmüş fotoğrafı ise hüzünlendirdi.