Artvin'de Yusufeli Belediyesi 50 yıl sonra CHP'ye geçti Yeniden Refah Partisi, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 40 oy alarak AK Parti'nin kazanmasını engelledi. Yusufeli Belediyesi'ni az bir farkla CHP kazandı.

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Seçim heyecanı sürüyor.

Bazı noktalarda belediyeler el değiştirdi.

O yerlerden biri de 50 yıldır CHP'nin kazanamadığı Artvin'in Yusufeli ilçesi oldu.

CHP 50 yıl sonra kazandı

Yusufeli'de seçim yarışını yüzde 48,59'luk oy oranıyla CHP'li Belediye Başkan Adayı Barış Demirci kazandı.

Demirci'nin en yakın rakibi AK Parti'nin adayı Mustafa Demirkıran ise yüzde 47,70'te kaldı.

Yeniden Refah'ın adayı 40 oyla seçimin kaderini belirledi

İki ismin ardından üçüncü sırada ise Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 0,99'luk oy oranıyla Cemil Aşçi yer aldı.

CHP'nin adayı Demirci 1954 oy alırken, AK Parti'nin adayı Demirkan 1918 oy aldı.

YRP'nin adayı Aşçi ise aldığı 40 oyla seçimin kaderini belirleyen isim oldu.