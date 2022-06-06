Artvin'deki asma köprüye turnike uygulaması

Çoruh Üniversitesi'ne uzanan asma köprüye, öğrencilerin güvenliği ve izinsiz girişlerin engellenmesi için turnike sistemi uygulandı.

Artvin'deki Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'nde okuyan öğrencilerin güvenliğini sağlamak, dışardan izinsiz girişleri engellemek adına yeni bir uygulama gerçekleştirildi.

Çoruh Nehri kenarına yapılan sosyal tesis ve nehrin diğer kenarında bulunan yerleşke arasında geçişlerin sağlandığı asma köprüye, ortak kararla turnike konuldu.

Kentte, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen ‘Çoruh Park Sosyal Tesisleri’ kapsamında yapılan asma köprünün bir ucu sosyal alan içinde yer alırken diğer ucu ise Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi kampüsüne uzanıyor.

Turnike sayesinde sivil halk üniversiteye geçemiyor

Bu sayede öğrenci ve personeli harici asma köprüden geçişler kısıtlandı. Turnike köprünün üniversite bölümüne konulduğu için isteyen sivil halk, asma köprüyü gezebiliyor fakat üniversiteye geçemiyor.

Uygulamayla üniversiteye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken asma köprü ise kapalı kalmaktan kurtuldu. Otantik görünüme sahip şehrin ve Çoruh Nehri'nin önemli simgelerinden biri olan amsa köprü, bu sayede ilk turnikeli asma köprü olma unvanına kavuşmuş oldu.

"Güvenliğimiz açısından yapılması güzel bir uygulama"

Uygulamayla ilgili düşüncelerini ifade eden Avcılık ve Yaban Hayatı 2. Sınıf öğrencisi Berat Yangın, “Öğrenciler olarak tamamen bizim güvenliğimiz açısından yapılması güzel bir uygulama. Öğrenci kartlarımızla geçiş sağlayabiliyoruz. Asma köprüde turnike olduğu duyunca ilginç bulduk. Turnikeden geçmek güzel ama asma köprüden geçerek okula gitmek daha eğlenceli bizim için.” dedi.

Avcılık ve Yaban Hayatı öğrencilerinden Süleyman Toktaş da “Turnikenin olması güzel. Günümüzde yaşanan olaylara bakarsak sadece öğrenci kimlik kartıyla girişlerin olması oldukça güvenilir. Okulumuzun çift tarafından güvenlik var zaten, köprüden geçerken asma köprünün güzelliği Çoruh Nehri'nin güzelli gerçekten baştan çıkartıcı.” diye konuştu.

"Karadeniz'de değişik çözümler üretilmesi normal"

Çoruh Park Sosyal Tesislerde esnaflık yapan Orhan Sevinç ise yaptığı açıklamada “Daha önceleri turnike yoktu, öğrencilerin geçişleri sorun oluyordu. Sorun olunca köprü kapatıldı. Yeni rektörümüz böyle bir çözüm yoluna gitti, turnike kurdu. Bu sayede üniversiteye giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Burası Artvin, Karadeniz’de farklılıklar değişik çözümler üretilmesi normal. Coğrafi yapısı bunu gerektiriyor. Türkiye’de ilk olması onların tuhafına gidiyor. Dışarıdan gelen ilk bakıyor geçmek istiyor sonra üniversiteyi görünce durumu anlıyor gülümsüyor.” ifadelerini kullandı.