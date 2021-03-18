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    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde, 35 binada 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:35
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    Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

    Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

    KÖY BOŞALTILDI

    İhbar üzerine köye, Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı.

    Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #1

    60 EV YANDI

    Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Gece boyu soğutma çalışması yapılan yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

    Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı.

    AFAD ekipleri köyde çadırlar kurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #2

    AFAD'DAN 1 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

    Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli’ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.

    Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu VİDEO

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #3

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #4

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #5

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #6

    Artvin’deki yangın felaketinin boyutu #7

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