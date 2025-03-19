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Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın suları çekildi: Asırlık köy ortaya çıktı

Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın suları çekildi: Asırlık köy ortaya çıktı Yusufeli ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin kemer baraj sınıfında 275 metrelik gövdesiyle en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın suların çekilmesiyle su altında kalan Mutlugün köyünün Uysallar Mahallesi ortaya çıktı.