Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın suları çekildi: Asırlık köy ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan, ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.
Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün köyü Uysallar Mahallesi, tamamen sular altında kalırken baraj sularının çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
EVLER GÖRÜNÜR HALE GELDİ
Mutlugün köyünün Uysallar Mahallesi, su seviyesinin çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.
Evler, cami ve okul gibi yapılar, baraj göletinin altında kalmıştı.
KÖY SAKİNLERİ MANZARAYI TEKRAR İZLEDİ
Suların çekilmesiyle birlikte bölge sakinleri, eski köylerini ve geçmişin izlerini tekrar görme fırsatı buldu.
BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR
Uysallar Mahallesi'nin ortaya çıkması, hem nostaljik hem de tarihi açıdan büyük bir anlam taşıyor.
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