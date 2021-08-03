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    Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 15:54
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    Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın

    Artvin'de Yusufeli ilçesinin Yüncüler köyü Tabgit Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

    ORMANLIK ALANA SIÇRAMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

    Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

    Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış, onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın VİDEO

    Artvin in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın #1

    Artvin in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın #2

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