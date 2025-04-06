İHA
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde piknik yapan grup, ormanda karşılaştıkları ayıya seslenerek "Gel buraya, çay var çay" dedi.
Ancak gençlerin bu yüksek sesli çağrısı ayıyı korkuttu ve kısa bir duraksamanın ardından hızla ormanın derinliklerine doğru kaçtı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
O anlar sosyal medya içerik üreticisi Halil Altun tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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