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Artvinli gençler ayıyı çaya davet etti

Artvinli gençler ayıyı çaya davet etti Kemalpaşa ilçesinde piknik yapan bir grup genç, ormanlık alanda otlayan ayıya rastladı. Gençler, "Gel buraya, çay var çay" diyerek ayıyı çaya davet etti.