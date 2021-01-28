Arzu Aygün kimdir? Müge Anlı Arzu Aygün olayı nedir? Arzu Aygün'ü kim öldürdü?

Cesedi ormanlık alana atılan ve 42 gündür bulunamayan Arzu Aygün olayı, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün kim öldürdü? Arzu Aygün katili kim?

ATV ekranarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 42 gündür kayıp olarak aranan Arzu Aygün ölü olarak bulundu.

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği cinayetin sır perdesi aralandı. Cesedi naylona sarılmış halde bulunan Arzu Aygün'ün katili suçunu itiraf etti. .

Peki Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün'ü kim öldürdü? Müge Anlı Arzu Aygün olayı nedir? İşte detaylar..

ARZU AYGÜN KİMDİR?

Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Arzu Aygün’ün cesedi Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

ARZU AYGÜN'Ü KİM ÖLDÜRDÜ?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi.

Aygün'ün cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muharrem Coşkun'un ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' demişti.