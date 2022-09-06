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    Arzu Erdem: 7’li masa deşifre oldu

    MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini değerlendirdi ve "6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur" dedi.
    • 06.09.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 18:17
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    Arzu Erdem: 7’li masa deşifre oldu

    2023 seçimlerine aylar kalırken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre; MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Erdem, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.

    "Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir"

    MHP'li Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir." dedi.

    "7'li masa artık deşifre oldu"

    Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir." sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1,5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte." diye konuştu.

    Arzu Erdem: 7’li masa deşifre oldu #1


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