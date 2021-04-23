Arzu Sabancı, linç edildiği paylaşımının ardından konuştu

Kendisinin de koronavirüsü hastanede ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Arzu Sabancı, “İnsanlar ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından koronavirüs ile ilgili paylaşım yapan Arzu Sabancı, Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık’a konuştu.

“Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam.” şeklindeki paylaşımının ardından linç edildiği için üzüldüğünü belirten Sabancı, koronavirüsü en acı şekilde atlattığını dile getirdi.

“365 GÜN EVDE KALMAYA RAZI OLURLAR”

“Çok zor ve acılı bir süreç. İnsanlar zor nefes alarak, ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar.” diyen Sabancı, şöyle devam etti:

“Lütfen herkes kendisini korusun. Allah bu hastalıkla mücadele edenlere de yardım etsin. Benim tek amacım iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı.”

“KORONAVİRÜSÜN NASIL HARAP ETTİĞİNİ BİZZAT GÖRDÜ”

Sabancı’nın virüsün insan vücudunu nasıl harap ettiğini bizzat yaşayarak gördüğünü köşesinde yazan Tuba Kalçık ise “Bu tecrübesine dayanarak uyarılarda bulunması kadar insancıl bir şey olamaz.” ifadelerine yer verdi.