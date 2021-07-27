Arzu Sabancı, Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasından rahatsız

Son günlerde yeniden alevlenen Suriyeli tartışmalarına katılan Arzu Sabancı, Türkiye'de mülteci istemediğini açık bir şekilde yazdı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 milyon mülteci, Türkiye'ye sığındı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayatlarına devam eden Suriyelilerle ilgili son günlerde tartışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepsini geri göndereceğiz" sözleriyle başlayan tartışmalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere ekmek yardımını kesip suyu da 10 kat fiyatla satacağını açıklamasıyla devam etti.

"SESSİZ İŞGAL"

Suriyelilere yönelik bir açıklama da Arzu Sabancı'dan geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arzu Sabancı, Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımladı.

"BAYRAMLAŞMAYA ÜLKESİNE GİDENİN..."

Sabancı, paylaşımına, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." notunu da düştü.