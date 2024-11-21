Asal Araştırma sordu: Asgari ücret ne kadar olmalı?

Yeni yıla sayılı günler kaldı; milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor...
Aralık ayında pazarlığın başlayacağı süreçle ilgili gelişmeler gündemden düşmek bilmiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?
Asal Araştırma tarafından, asgari ücret zammına ilişkin bir anket gerçekleştirildi.
26 ilde 9-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirilen ankette, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.
18 yaş ve üzeri kişilerin cevap verdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR
Ankete katılanların büyük çoğunluğu, asgari ücretin 28-30 bin TL olması gerektiğini belirtti.
Asgari ücretliler ise rakamın 28 ila 33 bin lira arasında olması gerektiğini söyledi.
Tüm vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:
19-21 bin TL: Yüzde 3,1
22-24 bin TL: Yüzde 6,5
25-27 bin TL: Yüzde 19,3
28-30 bin TL: Yüzde 47,7
31-33 bin TL: Yüzde 23,4
Sadece asgari ücretlilerin verdiği cevaplar ise şöyle:
19-21 bin TL: Yüzde 0,6
22-24 bin TL: Yüzde 1,1
25-27 bin TL: Yüzde 6
28-30 bin TL: Yüzde 50,3
31-33 bin TL: Yüzde 42
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