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Asal Araştırma sordu: Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asal Araştırma sordu: Asgari ücret ne kadar olmalı? ASAL Araştırma, 26 ilde 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara “Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” diye sordu. Katılımcıların büyük çoğunluğu, 28 bin ile 30 bin lira arasında bir rakamı işaret etti.