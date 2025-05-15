Asal Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

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Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldı.

Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Asal Araştırma, 10-14 Mayıs arasında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 33,5 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 32,4 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 8,6 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33,5

CHP: Yüzde 32,4

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 8,6

İyi Parti: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,1

Türkiye İşçi Partisi: 1,4

Anahtar Parti: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 2,9