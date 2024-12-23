Asal Araştırma'dan 2024'ün son cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Haber Merkezi

Türkiye'de seçim tartışması, seçime 4 yıl varken bile hiç gündemden düşmüyor.

Özellikle CHP, son dönemde erken seçim için çağrılarını sıklaştırdı, baskısını artırıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı her programda erken seçim çağrısı yapıyor.

YILIN SON ANKETİ

Bu kapsamda Asar Araştırma da 2024 biterken yılın son anketini yayınladı.

Bin 860 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette CHP'nin olası adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere iki senaryo üzerinden cevap istendi.

Her iki yarışta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası rakiplerini geride bıraktı.

İşte anket sonuçları:

Mansur Yavaş'ın rakip olduğu durumda;

Recep Tayyip Erdoğan : %42

Mansur Yavaş: %39,4

Fikrim yok/Cevap yok: %18,6

Ekrem İmamoğlu'nun rakip olduğu durumda;

Recep Tayyip Erdoğan : %45,5

Ekrem İmamoğlu : %36,3

Fikrim yok/Cevap yok: %18,2