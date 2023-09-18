ASAL Araştırma'dan 'Antalya'da başkan kim olmalı' anketi ASAL Araştırma'nın Antalya'da yaptığı ankette katılımcıların yüzde 20,8'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu görmek istediklerini söyledi.

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Yerel seçimler yaklaşıyor...

31 Mart'ta yapılacak seçim için Türkiye tam olarak havaya girmiş olmasa da gündemde, aday isimleri tartışmaları var.

Bu kapsamda kamuoyunda tartışılan isimler anketlerde de kendini gösteriyor.

ASAL Araştırma Şirketi, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçimler Seçmen Eğilimleri Araştırması"nı yayınladı.

Antalya'da kim başkan olsun anketi

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

14-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Antalya'nın 7 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.764 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Sizce AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusu yöneltildi.

Mevlüt Çavuşoğlu ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 20,8'i bu soruya eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtını verdi. Bunu yüzde 18,5 oranla Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel cevabını verenler takip etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yanıtı ise yüzde 16,4 oranla üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9'luk bir kesim ise bu soruya AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse cevabını verdi.

AK Parti'nin Antalya adayı kim olmalı?

Mevlüt Çavuşoğlu:% 20,8

Menderes Türel:% 18,5

Hakan Tütüncü:% 16,4

Mustafa Köse:% 9,0

Mehmet Nuri Ersoy:% 6,6

İbrahim Ethem Taş: %4,5

Özlenen Özkan:% 3,2

Ali Çetin:% 2,7

Atay Uslu:% 2,5

Mutlu Ulutaş:% 2,0

Tuba Vural Çokal:% 2,0

İbrahim Aydın:% 1,7

Gökcen Özdoğan Enç:% 1,4

Diğer:% 3,1

Cevap Yok:% 5,6

Muhittin Böcek'in başarısı soruldu

Ankette seçmenlere, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Başarılı:%34,2

Başarısız:%40,9

Ne başarılı, ne başarısız:%12,6

Cevap Yok:%12,3

Muhittin Böcek tekrar aday olsa oy verir misiniz?

Ankette seçmenlere, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tekrar aday olsa oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi.

Oy Veririm:%37,6

Oy Vermem:%45,8

Belki veririm, belki vermem:%6,2

Cevap Yok:%10,4

Katılımcıların partilere göre dağılımı

Katılımcılara "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" diye soruldu;

AK Parti: %29,3

CHP: %32,1

MHP: %8,0

İYİ Parti: %9,1

HDP/YSP: %1,8

Yeniden Refah Partisi: %1,0

Diğer Parti: %4,8

Kararsızım: %7,4

Cevap yok: %6,5