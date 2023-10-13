ASAL Araştırma'dan İsrail ile Filistin arasında Türkiye'nin tutumu anketi ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama konusundaki çabalarına karşılık 1.940 kişiyle yapılan ankette Türkiye yüzde 70,4 başarılı bulunuyor.

ensonhaber.com

İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan olaylarda tansiyon yükseliyor.

Devam eden savaşta yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Bir diğer yandan birçok ülke tarafını belli edip destek açıklamalarında bulunurken, Türkiye de barıştan yana safını belli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin lideri ile de görüşerek barış çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne İsrail ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik." ifadelerini vurgulayarak arabuluculuğa hazır olduğunun da altını çizdi.

Bunun ardından ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, konuya ilişkin soru yöneltildi.

8-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 1.940 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama konusundaki çabalarını başarılı buluyor musunuz?, İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir?" soruları yöneltildi.

Yüzde 70 başarılı bulunuyor

Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama konusundaki çabalarını başarılı buluyor musunuz?

Başarılı buluyorum: %70,4

Başarısız buluyorum:%29,6

İsrail yüzde 87 haksız bulundu

İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilere hangisine katılırsınız?

İsrail haksız bir savaşa imza atıyor:%87,5

İsrail'in haklı gerekçeleri var:%12,5

Yüzde 64 Türkiye'nin Filistin yanında olması gerektiğini ifade etti

İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir?

Tarafsızlığını korumalıdır:%25,6

İsrail'in yanında yer almalıdır:%4,5

Filistin'in yanında yer almalıdır:%64

Cevap yok:%5,9