ASAL Araştırma'dan İzmir için halk memnuniyeti anketi ASAL Araştırma'nın CHP’li belediyeler için yaptığı halk memnuniyeti anketinden başarısızlık çıktı. İzmirli seçmenin yüzde 45'i Tunç Soyer'in başarısız olduğunu söylerken başarılı bulanların oranı yüzde 32 oldu.

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Türkiye, martta yeniden sandığa gidecek.

Mayıs ayında ülkeyi yönetme yetkisini 5 yıl daha AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçecek.

Seçime kalan süre kısaldıkça CHP'nin elinde olan büyükşehirlerde, halkın yönetimlerden şikayetleri de her geçen gün artıyor.

Altyapı sorunlarından trafiğe, sosyal projelerden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda CHP'li belediyeler halkın taleplerini karşılayamadı.

İzmir bu konuda başı çeken CHP'li yönetimlerin başında geliyor.

Yeterli yatırımların yapılmaması, şehirde çözülemeyen trafik sorunları, kentsel dönüşüm alanındaki yetersizlik ve kronikleşen altyapı sorunları İzmirlileri isyan ettirdi.

Her yağmurda sokakları göle dönen, yolları bir türlü yeterli bakımı alamayan İzmir'de 5 yıllık Tunç Soyer yönetimi, seçmen nazarında sınıfta kaldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi; eylül, ekim ve kasım aylarında CHP’li İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Antalya ve Hatay’da seçmenlere mevcut belediye başkanları ile ilgili kanaatlerini sordu.

İzmirliler Tunç Soyer'den şikayetçi

Katılımcılara "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Seçmenden gelen cevaplar şu şekilde:

Çok Başarılı:%8,0

Başarılı:%24,5

Ne başarılı, ne değil:%13,0

Başarısız:%34,5

Çok Başarısız:%11,0

Cevap Yok:%9,0

Ankette yer alan diğer CHP'li büyükşehirlerde durum:

Vahap Seçer'in Mersin'deki durumu

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?"

Çok Başarılı:%8,5

Başarılı:%23,0

Ne başarılı, ne değil:%16,5

Başarısız:%33,5

Çok Başarısız:%9,5

Cevap Yok:%9,0

Büyükerşen, genele oranla en başarılı olan CHP'li

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?"

Çok Başarılı:%11,0

Başarılı:%34,0

Ne başarılı, ne değil:%10,6

Başarısız:%29,0

Çok Başarısız:%7,0

Cevap Yok:%8,4

Tekirdağ'da CHP'li başkanın karnesi

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?"

Çok Başarılı:%10,5

Başarılı:%23,0

Ne başarılı, ne değil:%13,0

Başarısız:%32,0

Çok Başarısız:%11,0

Cevap Yok:%10,5

Muğlalılar yönetimden memnun değil

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?"

Çok Başarılı:%9,0

Başarılı:%22,2

Ne başarılı, ne değil:%15,4

Başarısız:%31,9

Çok Başarısız:%11,3

Cevap Yok:%10,2

Adanalılar da CHP'den şikayet ediyor

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı başarılı buluyor musunuz?"

Başarılı:%33,0

Ne başarılı, ne başarısız:%13,2

Başarısız:%45,6

Cevap Yok:%8,2

Hatay'da Lütfü Savaş istenmiyor

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı başarılı buluyor musunuz?"

Başarılı:%31,3

Ne başarılı, ne başarısız:%13,9

Başarısız:%43,2

Cevap Yok:%11,6

Antalya'da Böcek başarılı bulunmuyor

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?"

Başarılı:%34.2

Ne başarılı, ne değil:%12.6

Başarısız:%40.9

Cevap Yok:%12.3