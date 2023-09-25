ASAL Araştırma'dan yerel seçim anket! Hatay'da siyasi partilerin oy oranları: AK Parti zirvede.. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yapılan yerel seçim anketinde dikkat çekici cevaplar yer aldı. Hataylılar, Lütfü Savaş'ı başarısız bulurken, en fazla oyu ise AK Parti aldı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçimin ardından aylar sonra yeniden sandığa gidecek.

Bu kez yerel yönetimler için karar verilecek.

Böylelikle siyaset arenasında aday hareketliliği yaşanırken, seçmenler de sık sık yapılan anketlere katılıyor.

ASAL Araştırma şirketi, bu kez Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hataylı vatandaşların nabızlarını yokladı.

Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekici...

Partilerin oy oranı

Vatandaşlara, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi.

Anket sonucunun kararsızlar dağıtılmadan önceki hali ise şu şekilde:

AK Parti: %31,5

CHP: %29,4



MHP: %8,6



İYİ Parti: %7,3



HDP/YSP: %2,1



TİP: %4,9



Diğer Parti: %2,5



Kararsızım: %7,7



Cevap yok: %6,0



Kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 36,5'i "AK Parti", yüzde 34,1'i ise "CHP" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 58,5'i erkek katılımcı, yüzde 41,5 ise kadın katılımcı olarak yer aldı.

Hatay'a Başkan önerisi

Öte yandan katılımcılara, 'AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?' sorusu da yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 21,5'i bu soruya AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk yanıtını verdi.

Fulya Öztürk de listede

Açık uçlu soruya gelen isimler şöyle:

İşte diğer yanıtlar:

Mehmet Öntürk:%21,5

Hüseyin Yayman:%16,2



İzzettin Yılmaz:%13,9



Fatih Tosyalı:%12,7



Adem Yeşildal:%6,0



Abdulkadir Özel:%5,2



Abdulkadir Teksöz:%2,5



Fulya Öztürk:%2,1



Abdülkerim Güven:%1,4



Hacı Bayram Türkoğlu:%1,3



Hüseyin Şanverdi:%1,1



Mehmet Yeloğlu:%0,9



İsmail Kimyeci:%0,9

Emrullah Gülen:%0,7



Mehmet Cavid Alkan:%0,5



Sabahat Özgürsoy:%0,4



Diğer:%4,4



Cevap yok:%8,3



Lütfü Savaş büyük oranla başarısız bulundu

Bir soru da, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş için soruldu. Vatandaşlara, 'Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı Başarılı Buluyor Mu?' sorusunu yöneltti.

Gelen yanıtlar şöyle:

Başarılı:%31,3

Başarısız:%43,2



Ne başarılı, ne başarısız:%13,9



Cevap Yok:%11,6

Savaş'a oy vermem oranı yüzde 46,3

Ankette seçmenlere, 'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tekrar aday olsa oy verir misiniz?' diye de soruldu.