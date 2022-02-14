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Asal Araştırma'nın genel seçim anketi

Asal Araştırma'nın genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı, yüzde 41 oy oranını yakalarken diğer partilerden de sürpriz rakamlar çıktı.