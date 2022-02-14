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Asal Araştırma'nın genel seçim anketi
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 13:17
- Güncelleme : 14.02.2022 - 13:24
Türkiye'de seçim tartışmaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.
Siyasi partiler 2023 yılındaki seçimler için çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
Son olarak Asal Araştırma da "Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması'nı" gerçekleştirdi.
Bu ay gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekiliseçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusu yönlendirildi.
Gelen cevaplar yüzde 41 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.
İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR
AK Parti: Yüzde 32,9
CHP: Yüzde 26,4
İyi PARTİ: Yüzde 12,0
HDP: Yüzde 10,5
MHP: Yüzde 8,1
DEVA PARTİSİ: Yüzde 2,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Gelecek Partisi: Yüzde1,3
Memleket Partisi: Yüzde 1,1
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 1,9