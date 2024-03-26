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ASELSAN geliştirdi! AESA Uçak Burun Radarı F-16'ya başarıyla takıldı

ASELSAN geliştirdi! AESA Uçak Burun Radarı F-16'ya başarıyla takıldı ASELSAN tarafından üretilen ASEA Uçak Burun Radarı F-16 savaş uçağına başarı ile takılırken, radarın özellikleri sayesinde uçaklara çok büyük kazanımlar sağlaması bekleniyor.