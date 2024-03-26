İHA
Türkiye, son yıllarda önemli adımlar atarak savunma sanayiinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.
Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazarken, yeni projeleri başarı ile hayata geçirmenin gururu yaşanıyor.
İlk deneyim başarılı oldu
Son olarak ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.
Özellikleri sayesinde uçaklara yetenek kazanımları sağlayacak
AESA Radarı'nın özellikleri arasında, eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları bulunuyor.
Bu özellikler sayesinde geliştirilen radarın uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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